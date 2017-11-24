Число жертв теракта в Египте возросло до 155, сообщили СМИ

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв теракта в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синая возросло до 155 человек, пострадали 120 человек, сообщило государственное египетское телевидение.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

По официальным данным на этот момент, погибли 85 и пострадали еще 80 человек. Сообщалось, что в числе пострадавших много детей.

Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.

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