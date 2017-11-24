Самолет турецких авиалиний экстренно сел в Белграде из-за здоровья пилота

БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Самолет Airbus A320 компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул – Франкфурт, экстренно сел в пятницу в Белграде, так как капитану воздушного судна стало плохо, сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС) со ссылкой на службы белградского аэропорта.

Незапланированная посадка произошла около 11.10 (13.10 мск) и, как сообщается, привела к незначительному смещению графика отправления и прибытия самолетов.

"Ответственные службы аэропорта совместно со скорой помощью своевременно отреагировали и доставили капитана, который находился в сознании, в медицинское учреждение. Все 114 пассажиров и члены экипажа размещены в транзитной зоне аэропорта", — передает телеканал.

На сайте авиаперевозчика также сообщается о незапланированной остановке в Белграде.