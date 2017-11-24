Порошенко пожелал создать "четыре союза" с ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Петр Порошенко и председатель Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкер во время саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017

Председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Украины Петр Порошенко и председатель Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкер во время саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Украина рассчитывает на "четыре союза" с ЕС, заявил президент Петр Порошенко на пленарной сессии саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе. Текст выступления обнародовали на сайте главы государства.

Речь идет об энергетическом и таможенном союзах, а также о едином цифровом рынке и ассоциации с Шенгенской зоной.

"Мы хотим больше Европы в Украине", — констатировал Порошенко.

Он назвал упомянутые четыре направления "верным путем на этом этапе".

Президент сегодня обсудил с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером интеграцию Украины в цифровой и энергетический рынки ЕС.

Власти Украины постоянно говорят о неизменности курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и рассчитывают, что страна станет членом ЕС.

Осенью вступило в полную силу соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Киев настаивал на включении в документ пункта о перспективе вступления в ЕС, однако этого не произошло. Летом украинцам разрешили ездить в Европу без виз.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистично — Киев должен сконцентрироваться на реализации соглашения об ассоциации.

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, Брюссель поддержит европейские амбиции Киева, но Украине еще предстоит пройти "долгий путь" для того, чтобы стать членом Евросоюза.