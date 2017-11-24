Число погибших при теракте в Египте возросло до 115 человек, сообщили СМИ

КАИР, 24 ноя – РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв теракта в мечети к западу от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова возросло до 115 человек, еще 120 человек пострадали, сообщает официальное информагентство МЕНА со ссылкой на официальные источники.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке Эль-Ариш – Эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от Эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.

Террористы ворвались в мечеть во время пятничной молитвы, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. Сообщалось, что в числе пострадавших много детей.

Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.

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