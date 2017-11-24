Военный эксперт оценил возможности Украины создать ракеты лучше российских

Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (69)

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украина не сможет выпускать ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) лучшего качества, чем российские, потому что не имеет собственных разработок, а лишь пытается воспроизвести советские образцы 30-летней давности, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что перед украинскими предприятиями поставлена задача производить ракеты с лучшими характеристиками, чем российские аналоги. По словам Турчинова, "последовательно эта задача выполняется".

"Попытка воспроизводства советских боеприпасов к РСЗО 30-летней давности в любом случае будет очень сложной технологической задачей для оборонно-промышленного комплекса Украины", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, такая задача поставлена перед украинской промышленностью для укомплектования РСЗО, доставшихся стране после распада Советского Союза.

Среди причин, по которым оборонная промышленность Украины оказалась в таком состоянии, эксперт назвал отсутствие кооперации и финансирования, а также утрату квалифицированных кадров.