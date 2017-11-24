Во всех провинциях Египта усилены меры безопасности, сообщили СМИ

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Меры безопасности были усилены в пятницу во всех провинциях Египта в связи с крупным терактом на севере Синайского полуострова, жертвами которого стали, по меньшей мере, 85 человек, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источники в МВД.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

По официальным данным на этот момент, погибли 85 и пострадали еще 80 человек. Сообщалось, что в числе пострадавших много детей.

Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.