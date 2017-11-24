Россиянин Никулин может быть выдан в США, заявили в чешском суде

ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Верховный суд в Праге на открытом заседании в пятницу подтвердил решение пражского горсуда о возможности выдачи обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Никулина в США, передает корреспондент РИА Новости.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам фирм Dropbox и Formspring. Также ордер на арест Никулина был выдан 10 ноября 2016 года Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае этого года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение суда в части его возможной выдачи в США.

Согласно чешскому законодательству, окончательное решение о выдаче подсудимого в другую страну принимает министр юстиции. Ранее адвокат россиянина Мартин Садилек сообщил РИА Новости, что защита Никулина подала в Конституционный суд Чехии жалобу на нарушения, допущенные при аресте россиянина, и на само его содержание в тюремном заключении.