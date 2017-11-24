Спасение австралийки из-под колес прибывающего поезда попало на видео

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В сети появилось видео с камер наблюдения в Австралии, заснявших спасение женщины из-под колес поезда. О подробностях инцидента сообщил портал News.com.au.

На кадрах видно, как женщина пересекает пути и пытается забраться на платформу. В это время появляется поезд, движущийся на большой скорости. К счастью, несколько сотрудников охраны и оказавшийся рядом мужчина в последний момент успевают вытащить женщину с путей.

Инцидент произошел на одной из железнодорожных станций в Мельбурне, уточняет News.com.au. Машинист поезда заметил человека на путях и сразу же начал аварийное торможение, но из-за инерции состав продолжал двигаться с высокой скоростью. Женщине, которая, по всей видимости, находилась в состоянии алкогольного опьянения, не удалось бы спастись, если бы не расторопность сотрудников охраны, отметил представитель местной полиции.