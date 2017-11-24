У трехлетней девочки в итальянском детском саду нашли марихуану

РИМ, 24 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Воспитательница одного из детских садов южноитальянского города Бари обнаружила у трехлетней девочки пакетик с марихуаной, сообщил в пятницу местный телеканал Telebari.

Администрация детского учреждения немедленно вызвала полицию. Ознакомившись с ситуацией, правоохранители выехали по месту жительства ребенка и провели обыск в квартире, где находился отец девочки – 31-летний нигериец. В результате полицейские обнаружили там еще около 2 граммов наркотического средства.

В отношении отца девочки возбуждено следственное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ.