В Египте объявили трехдневный траур в связи с гибелью людей в мечети

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. В Египте объявлен трехдневный траур в связи с многочисленными жертвами взрыва в мечети, сообщает государственное египетское телевидение.

Отмечается, что о трауре объявила президентская администрация.

Террористы ворвались в мечеть в районе эр-Роуда к западу от города эль-Ариш во время пятничной молитвы. Сначала преступники привели в действие взрывное устройство, после чего стали расстреливать выбегавших людей.

По последним официальным данным, в результате теракта погибли 85 человек, еще 80 получили ранения. Отмечается, что в числе пострадавших много детей.