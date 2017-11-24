Минздрав Египта выясняет число погибших в результате взрыва в мечети

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Служба скорой помощи Египта в пятницу сообщила, что в результате взрыва в мечети к западу от эль-Ариша на севере Синая есть погибшие и более 85 пострадавших, передает Первый телеканал государственного египетского телевидения.

По словам советника министра здравоохранения Шарифа Вадиа, идет определение количества погибших.

Ранее сообщалось, что террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть в районе эр-Роуда к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова, привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

По разным данным, десятки человек могли погибнуть в результате этого теракта.

Сообщается, что президент Египта экстренно собирает на совещание профильных министров для оценки ситуации.