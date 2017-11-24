Лукашенко обвинил Киев в огласке дела о шпионаже

МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ОАЭ обсуждал с украинским коллегой Петром Порошенко дело журналиста Павла Шаройко, которого Минск обвинил в шпионаже.

"Он (Порошенко. — Прим. ред.) мне задал этот вопрос. И я ему ответил фактами. Я ему признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети был в курсе. Такая практика — председатель КГБ мне доложил сразу", — цитирует Лукашенко агентство Белта.

По его словам, на встрече в ноябре лидеры договорились не предавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.

"Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной", — подчеркнул президент.

Лукашенко напомнил, что Шаройко признался, где работал. "Куча материалов дополнительно есть. Не знаю, зачем нужен был этот скандал", — добавил он.

Журналиста задержали в конце октября в Минске. Сообщил об этом на прошлой неделе глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Именно в этом СМИ числился корреспондентом Шаройко.

Позднее КГБ Белоруссии подтвердил эту информацию. Журналиста обвинили в создании агентурной сети и назвали сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины, однако в ведомстве заявили, что это неправда.

По данным КГБ, разведдеятельность Шаройко координировал сотрудник украинского посольства Игорь Скворцов. Минск объявил его персоной нон грата, а Киев в ответ выслал белорусского дипломата.