Названы блюда предсмертного ужина Гитлера

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Австрийский историк обнародовал письма повара Адольфа Гитлера Констанции Манциарли, в которых описываются предпочтения фюрера и его предсмертный ужин. Об этом сообщает Focus.

Отмечается, что женщина получила свою должность случайно, после того, как Гитлер узнал о "неарийском" происхождении предыдущего диетолога. Манциарли пишет, что не хотела работать на нацистов, однако не смогла отказаться, боясь попасть под суд.

Согласно воспоминаниям повара, Гитлер в основном придерживался диеты и не употреблял мяса, однако любил пироги, приготовлением которых занималась Манциарли.

Сообщается также, что 30 апреля 1945 года женщину вызвали в бункер Гитлера, где распорядились приготовить ему последний ужин — яичницу и картофельное пюре. При этом Манциарли одной из первых узнала о самоубийстве фюрера, подчеркивает издание.