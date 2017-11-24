В Египте при взрыве в мечети пострадали около 150 человек, сообщили СМИ

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. В результате взрыва в мечети к западу от города эль-Ариш в Египте пострадали около 150 человек, среди них много детей, сообщает египетский телеканал Nile News.

По данным других египетских СМИ, в числе пострадавших в этом теракте могло быть много военных. Минздрав страны пока не сообщает о погибших.

Ранее сообщалось, что террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть в районе эр-Роуда к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова, привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей.

По разным данным, десятки человек могли погибнуть в результате этого теракта. Официальных заявлений пока не поступало.

Сообщается, что президент Египта экстренно собирает на совещание профильных министров для оценки ситуации.