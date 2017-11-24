Новый президент Зимбабве отметил вклад Мугабе в строительство страны

ХАРАРЕ, 24 ноя — РИА Новости. Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе выступления после инаугурации отметил вклад бывшего президента страны 93-летнего Роберта Мугабе в строительство государства.

"Позвольте принести особую благодарность одному из основателей нашего государства Роберту Мугабе. Он вел нас в нашей борьбе за независимость, он взял на себя ответственность руководства в очень сложное время… Давайте все примем и отдадим должное его колоссальному вкладу в строительство нашей страны", — заявил Мнангагва.

"Для меня лично, он (Мугабе – ред.) остается отцом, наставником… и лидером", — добавил новый президент Зимбабве.

Мугабе отказывался подавать в отставку добровольно, однако во вторник все же объявил о своем уходе с поста, который он занимал 37 лет, после того как правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте.