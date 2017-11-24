Новый президент Зимбабве призвал к пересмотру санкций против его страны

ХАРАРЕ, 24 ноя — РИА Новости. Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал к пересмотру экономических и политических санкций против его страны.

"С построением нового демократического Зимбабве мы призываем тех, кто наказал нас в прошлом, пересмотреть экономические и политические санкции против нас", — заявил Мнангагва.

Зимбабве является одной из самых бедных стран Африки, безработица достигает 80%. Экономика уже давно переживает глубокий кризис, в котором повинны начатые в 2001 году по инициативе бывшего президента Роберта Мугабе земельные реформы, сопровождавшиеся захватом почти всех хозяйств фермеров, а также санкции США и Евросоюза. Из-за инфляции, достигавшей астрономических показателей в миллионы процентов, после трех деноминаций Зимбабве перешла во внутренних расчетах на американские доллары.