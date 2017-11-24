Поклонская о запрете "Сватов": СБУ хочет уничтожить связь между народами

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг сериала "Сваты" на Украине, назвала запрет сериала украинскими спецслужбами действием, направленным на уничтожение связи между народами России и Украины.

Ранее один из авторов популярного на Украине сериала "Сваты", лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский раскритиковал идею отозвать прокатное удостоверение у этого сериала из-за запрета на въезд в страну актеру Федору Добронравову, который принимал участие в проекте.

"Решение спецслужб Украины, о котором говорит Зеленский, на первый взгляд, является абсурдным, но на самом деле хорошо показывает то, с чем борется "служба безпеки України". Их главная цель сегодня — уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины, уничтожить язык, уничтожить традиции, уничтожить настоящую, добрую и красивую Украину", — написала Поклонская в Facebook.

Депутат также отметила, что "Сваты" их с дочерью любимый сериал.

Однако Поклонская считает, что разрушить связь между народами невозможно.

"Но это невозможно! У нас одна вера, история, культура, что так раздражает и заставляет паниковать иностранных кукловодов, захвативших Украину", — написала Поклонская.