Порошенко и Меркель обсудили график контактов в нормандском формате

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу ходе встречи в Брюсселе обсудили ситуацию в Донбассе, скоординировав дальнейшие шаги с целью продвижения инициативы по размещению в регионе миротворцев ООН, а также обсудили ориентировочный график контактов в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

"Стороны обсудили опасное развитие ситуации в Донбассе… Были скоординированы дальнейшие шаги с целью продвижения инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", — сообщила в пятницу пресс-служба украинского президента.

По данным пресс-службы, лидеры Украины и Германии также обсудили ориентировочный график контактов в "нормандской формате" по урегулированию в Донбассе.

Кроме того, как сообщила пресс-служба украинского президента, Порошенко и Меркель договорились предпринять максимальные усилия для скорейшего освобождения пленных в Донбассе и ряда украинцев, находящихся в заключении в РФ, которых Киев считает "политическими заключенными".