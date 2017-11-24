СМИ: раненных при взрыве мечети в Египте доставляют в больницы

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Десятки пострадавших в результате взрыва в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте доставляют в больницы населенного пункта Биль-эль-Абд и эль-Ариша, сообщает новостной портал "Йоум7".

Сообщается, что машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших с места происшествия в лечебные учреждения.

Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синая в Египте могли погибнуть порядка пятидесяти человек. В то же время, по данным египетской газеты "Аль-Ахрам", ранеными на настоящий момент числятся 70 человек. По информации этого издания, погибших нет.

Взрыв произошел в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте. СМИ сообщают, что террористы привели в действие взрывное устройство во время пятничной проповеди.