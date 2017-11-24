ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Сейм Польши принял закон о запрете торговли по воскресеньям, передает корреспондент РИА Новости.

За принятие закона проголосовали 254 депутата, против — 156.

Переходный период перед запретом торговли по воскресеньям начнется в марте 2018 года, а не — как изначально предполагалось — 1 января. Начиная с этого периода магазины могут быть открыты только в первое и последнее воскресенье месяца. В 2019 году магазины будут открыты только в последнее воскресенье месяца, а с 2020 года вступит в силу полный запрет.

Закон содержит несколько исключений. В частности, торговать по воскресеньям позволят интерне-магазинам и торговым точкам на автозаправочных станциях.

Только жители Белоруссии оставляют в польских магазинах более 100 миллионов евро. Противники запрета воскресной торговли приводили этот аргумент в качестве одного из основных, так как сокращение торговли отразится на торговых сетях в пограничных регионах в восточной Польше.