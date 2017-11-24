Лидер ЮАР поздравил нового президента Зимбабве с вступлением в должность

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент ЮАР Джейкоб Зума поздравил Эммерсона Мнангагву с вступлением в должность президента Зимбабаве и выразил надежду на то, что Мнангагва будет успешно руководить страной в переходный период после правления бывшего президента страны Роберта Мугабе, сообщает Рейтер.

Как указывает агентство, Зума поздравил Мнангагву из столицы ЮАР Претории, где он проводил переговоры с президентом Анголы Жуаном Лоренсо. Отмечается, что оба африканских лидера отсутствовали на прошедшей в пятницу в Хараре церемонии инаугурации.

Мнангагва в присутствии многих тысяч зрителей на Национальном спортивном стадионе официально вступил в должность президента Зимбабве, зачитав текст присяги и поклявшись на Библии.

Мнангагва, которому сейчас 75 лет, в начале ноября был уволен с поста первого вице-президента страны. Согласно данным СМИ, президент Мугабе пошел на этот шаг под влиянием своей супруги Грейс, которая якобы намеревалась занять высший пост в стране после своего мужа, а в Мнангагве, пользовавшемся авторитетом среди военных и населения, видела своего прямого конкурента.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе с Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.

Мугабе отказывался уходить в отставку добровольно, однако во вторник все же объявил о ней, после того как правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте.