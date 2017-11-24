В Индии слон растоптал мужчину, который пытался его сфотографировать

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя — РИА Новости. Разъяренный слон в индийском штате Западная Бенгалия растоптал мужчину, который припарковал на обочине шоссе свой автомобиль, чтобы сфотографировать животное, сообщает местный телеканал NDTV.

Инцидент произошел в четверг в окрестностях города Джалпайгури: 40-летний служащий банка Садик Рахман остановил машину по пути на работу, чтобы сделать снимок проходившего неподалеку слона. По свидетельствам очевидцев, завидев мужчину, животное пришло в ярость и напало на него.

Отмечается, что Рахман не смог уклониться от атаки животного, и от полученных ранений скончался на месте.

"Слоны не являются чем-то диковинным в этих местах, они переходят шоссе каждый день. Общее правило таково, что никто не должен покидать свое транспортное средство, проезжая мимо", — прокомментировал произошедшее сотрудник службы лесного хозяйства.

Телеканал напоминает, что за прошлый год жертвами атаки слонов в Западной Бенгалии стали 84 человека.