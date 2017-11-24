СМИ сообщили о гибели 54 человек при взрыве в египетской мечети

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. При взрыве в мечети на севере Синайского полуострова в Египте погибли 54 человека, еще 75 пострадали, сообщает агентство МЕНА.

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صور أولية للضحايا بموقع انفجار مسجد ال جرير بقرية الروضة التابعة لمركز بئر لعبد بشمال سيناء. pic.twitter.com/3diK9aB3wb — سيناء +SiNai (@SiNaiPluS) 24 ноября 2017 г.

​Минздрав пока не подтверждает данные по жертвам.

Телеканал Nile News сообщает о 150 пострадавших, среди которых много детей. Раненых доставляют в больницы.

Террористы ворвались в мечеть неподалеку от города Эль-Ариш во время пятничной молитвы. Боевики подорвали там бомбу, а затем открыли огонь по выбегавшим из помещения людям. По некоторым данным, террористы обстреливали даже машины скорой, вывозившие раненых с места взрыва.

Силовики оцепили район. Идет розыск нападавших.

Президент Египта собирает экстренное совещание с профильными министрами для оценки ситуации.