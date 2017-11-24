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Активисты подадут иск к властям Польши из-за сноса мавзолея красноармейцев

14:3024.11.2017
(обновлено: 15:10 24.11.2017)
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CC BY 3.0 / Paweł Marynowski / Мавзолей воинов Красной армии в Тшчанке, Польша. Архивное фотоМавзолей воинов Красной армии в Тшчанке, Польша. Архивное фото
CC BY 3.0 / Paweł Marynowski /

ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Общественники подадут иск к польским властям из-за сноса мавзолея на братской могиле советских воинов в городе Тшчанка. Об этом руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц сообщил на прошедшем в Варшаве "круглом столе", посвященном мемориалу.

Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости
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В начале сентября польские власти снесли мавзолей на братской могиле, где похоронены 56 красноармейцев. Российский МИД тогда выразил Польше протест.

"Сегодня мы говорим о происшествии варварском для нашей христианской страны. То, что случилось в городе Тшчанка, переходит все границы, на основе которых мы живем. В Тшчанке с помощью тяжелой техники уничтожено место, где лежат советские солдаты. Происходящее фиксировалось на видео. Были люди, которые противились этому, были люди, которые с этого смеялись", — сказал Тыц.

Памятник советским воинам. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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По его словам, активистам удалось идентифицировать 17 рядовых и офицеров, захороненных в Тшчанке. Российская организация "Бессмертный полк" нашла родственников четырех воинов — майора Андросюка, лейтенанта Алексеева, сержантов Спиридонова и Башкирова.

Организаторы "круглого стола" показали видеозапись беседы со сводной сестрой одного из похороненных в Тшчанке. Она просит вернуть останки своего родственника на родину.

Руководитель общественной организации "Калининград — Свиноуйстье — Польша" Михаил Поресин рассказал, что в 1950-1960 годы в Тшчанке проводили эксгумации погибших красноармейцев из нескольких братских могил, но могилу под мавзолеем не тронули.

Мемориальный комплекс в Тшчанке считается самым первым мемориалом, посвященным Великой Отечественной войне в Польше. Строить его начали 24 апреля 1945 года, а закончили 15 августа. 

Монумент в память советских воинов-освободителей Алеша на Холме освобождения в Пловдиве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Этой осенью в Польше вступили в силу поправки к закону о декоммунизации, в соответствии с которыми в течение года должны быть снесены более 450 советских памятников по всей стране, в том числе 230 воинских мемориалов. При этом в законе оговорено, что он не касается кладбищ и мест захоронений.

При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч солдат Красной Армии, еще около 700 тысяч советских военнопленных убили немцы.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vyachnick
Мерзавцы!
14:41
24.11.2017
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millakr7
Мне стыдно, что во мне течет польская кровь. Это не по людски,,,,,,,,,,,
14:41
24.11.2017
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