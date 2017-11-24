Активисты подадут иск к властям Польши из-за сноса мавзолея красноармейцев

ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Общественники подадут иск к польским властям из-за сноса мавзолея на братской могиле советских воинов в городе Тшчанка. Об этом руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц сообщил на прошедшем в Варшаве "круглом столе", посвященном мемориалу.

В начале сентября польские власти снесли мавзолей на братской могиле, где похоронены 56 красноармейцев. Российский МИД тогда выразил Польше протест.

"Сегодня мы говорим о происшествии варварском для нашей христианской страны. То, что случилось в городе Тшчанка, переходит все границы, на основе которых мы живем. В Тшчанке с помощью тяжелой техники уничтожено место, где лежат советские солдаты. Происходящее фиксировалось на видео. Были люди, которые противились этому, были люди, которые с этого смеялись", — сказал Тыц.

По его словам, активистам удалось идентифицировать 17 рядовых и офицеров, захороненных в Тшчанке. Российская организация "Бессмертный полк" нашла родственников четырех воинов — майора Андросюка, лейтенанта Алексеева, сержантов Спиридонова и Башкирова.

Организаторы "круглого стола" показали видеозапись беседы со сводной сестрой одного из похороненных в Тшчанке. Она просит вернуть останки своего родственника на родину.

Руководитель общественной организации "Калининград — Свиноуйстье — Польша" Михаил Поресин рассказал, что в 1950-1960 годы в Тшчанке проводили эксгумации погибших красноармейцев из нескольких братских могил, но могилу под мавзолеем не тронули.

Мемориальный комплекс в Тшчанке считается самым первым мемориалом, посвященным Великой Отечественной войне в Польше. Строить его начали 24 апреля 1945 года, а закончили 15 августа.

Этой осенью в Польше вступили в силу поправки к закону о декоммунизации, в соответствии с которыми в течение года должны быть снесены более 450 советских памятников по всей стране, в том числе 230 воинских мемориалов. При этом в законе оговорено, что он не касается кладбищ и мест захоронений.

При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч солдат Красной Армии, еще около 700 тысяч советских военнопленных убили немцы.