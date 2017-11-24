Латвийский бизнесмен увидел в 200-рублевой купюре спасение от кризиса

Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве. Архивное фото

Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве. Архивное фото

РИГА, 24 ноя — РИА Новости. Владелец группы Marika и радио PIK Юрис Журавлев напомнил, что Латвия является членом Евросоюза, который не вводил никаких ограничительных норм в отношении российских купюр достоинством в 200 рублей, на которых изображены достопримечательности Севастополя. Об этом бизнесмен заявил в интервью Sputnik Латвия.

Ранее один из лидеров Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Раймондс Лейниекс-Пуке обратился к Европейскому Центробанку (ЕЦБ) и другим структурам ЕС с призывом запретить на территории Евросоюза оборот двухсотрублевых купюр.

"Латвийский банк должен подчиняться законам Европейского союза, если вдруг будет принято какое-то индивидуальное решение, оно будет противозаконным", — сказал Журавлев.

Журавлев отметил, что латвийским политикам не стоит беспокоиться насчет 200 рублей, поскольку введение в оборот этих купюр не политический ход, а просто своеобразная реклама России.

Он также посоветовал всем приобрести такую банкноту и положить в кошелек как сувенир, а также на тот случай, если Европейский союз развалится. По его мнению, это может произойти через пять лет, и тогда в Латвии грянет грандиозный экономический кризис.

Тогда все, кто имеет при себе 200 рублей, смогут их достать и заявить, что вложили в российскую экономику три евро, и попроситься в Россию, заявил Журавлев.

"Мы не виноваты, я вложил, я ваш, я свой, я был против американцев, я поддерживал Россию, возьмите меня", — так, по совету Журавлева, следует сказать тем, кто захочет найти спасение в России после краха ЕС.

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