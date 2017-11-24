Латвийский бизнесмен увидел в 200-рублевой купюре спасение от кризиса

РИГА, 24 ноя — РИА Новости. Владелец группы Marika и радио PIK Юрис Журавлев напомнил, что Латвия является членом Евросоюза, который не вводил никаких ограничительных норм в отношении российских купюр достоинством в 200 рублей, на которых изображены достопримечательности Севастополя. Об этом бизнесмен заявил в интервью Sputnik Латвия.
"Латвийский банк должен подчиняться законам Европейского союза, если вдруг будет принято какое-то индивидуальное решение, оно будет противозаконным", — сказал Журавлев.
Журавлев отметил, что латвийским политикам не стоит беспокоиться насчет 200 рублей, поскольку введение в оборот этих купюр не политический ход, а просто своеобразная реклама России.
Тогда все, кто имеет при себе 200 рублей, смогут их достать и заявить, что вложили в российскую экономику три евро, и попроситься в Россию, заявил Журавлев.
"Мы не виноваты, я вложил, я ваш, я свой, я был против американцев, я поддерживал Россию, возьмите меня", — так, по совету Журавлева, следует сказать тем, кто захочет найти спасение в России после краха ЕС.
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