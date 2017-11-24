Новый глава Зимбабве сообщил, когда в стране пройдут президентские выборы

ХАРАРЕ, 24 ноя — РИА Новости. Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что выборы главы государства пройдут в следующем году, как и планировалось.

"Мир и гармония должны характеризовать наше отношение друг к другу до и после демократических выборов 2018 года. Я обещаю вам сегодня, что эти выборы пройдут, как и планировалось ", — заявил Мнангагва.

Трансляцию его выступления вел телеканал Би-би-си.

Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, будет занимать президентский пост до следующих выборов в августе 2018 года. Его предшественник Роберт Мугабе, правивший страной 37 лет, сложил с себя полномочия после того, как правящая партия начала процедуру импичмента.