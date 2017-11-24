Зампред СФ заявил, что у него нет данных о двойном гражданстве Керимова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв заявил, что у него нет данных о якобы двойном гражданстве задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

Воробьёв в пятницу в Санкт-Петербурге проводит заседание Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей на тему "О состоянии и мерах по совершенствованию правового регулирования социального обеспечения военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, проходящих службу в МЧС России".

"Нет, я не могу это подтвердить. У меня нет таких сведений", — сказал Воробьёв, комментируя сообщения о якобы двойном гражданстве Керимова. По его словам, член СФ не может иметь иностранный паспорт.

Зампредседателя верхней палаты пояснил, что соответствии с действующим законодательством, член Совета Федерации лично заполняет декларацию о своих доходах и расходах, а также зарубежном гражданстве и собственности.

"Я не вправе проверить справедливость написанного. Это его ответственность", — сказал Воробьев, отвечая на вопрос о возможной проверке соответствующей декларации Керимова.

По его словам, если заполненные сенатором в декларации сведения не соответствует действительности, он теряет свой статус. Организовать проверку декларации сенатора Совет Федерации, по словам Воробьева, вправе в случае запросов правоохранительных органов, федеральных СМИ или зарегистрированных политических партий.

Керимов был задержан французской полицией в понедельник в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в среду, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта. Официальный представитель МИД Франции заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.

Ранее прокурор Ниццы сообщал РИА Новости, что Керимову предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сенатор не будет помещен в тюрьму во Франции, но должен оставаться в стране и оплатить залог в пять миллионов евро, отметил прокурор.

Подробнее о биографии Сулеймана Керимова читайте в справке РИА Новости >