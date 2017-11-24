В ООН рассказали, каким должно быть возвращение беженцев-рохинджа в Мьянму

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Возвращение беженцев-рохинджа из Бангладеш в Мьянму должно быть добровольным, но нынешняя ситуация в мьянманском штате Ракхайн "не позволяет организовать безопасное и постепенное возвращение", говорится в заявлении официального представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Эдриана Эдвардса.

Бангладеш и Мьянма в четверг подписали соглашение о возвращении на родину беженцев-рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн.

"УВКБ следит за сообщениями о том, что правительства Бангладеш и Мьянмы подписали соглашение о возвращении беженцев-рохинджа в Мьянму… УВКБ пока не ознакомилось с деталями документа. Беженцы имеют право на возвращение. И механизм, позволяющий им воспользоваться этим правом в соответствии с международными стандартами, будет приветствоваться. В первую очередь это значит, что возвращение должно быть добровольным и осуществляться безопасно и достойно, что откроет путь для долгосрочных решений", — говорится в заявлении.

Эдвардс отметил, что в настоящий момент в штате Ракхайн пока не сложились благоприятные для возвращения беженцев условия из-за нанесенного материального ущерба, продолжающегося насилия и нестабильности поставок гуманитарной помощи.

"В настоящий момент условия в штате Ракхайн в Мьянме не позволяют осуществить безопасное и постепенное возвращение. Беженцы продолжают покидать свои дома, многие сталкиваются с жестокостью, насилием и глубокими психологическими травмами. Некоторые пережили смерть членов семьи и друзей. Многим некуда вернуться, их дома и деревни разрушены… Доступ гуманитарной помощи в северную часть штата Ракхайн все еще непостоянный", — отмечается в заявлении.

В УВКБ также подчеркнули, что возвращение не может быть осуществлено в одночасье, и рохинджа должны вернуться в свои дома, а не разместиться в специальных зонах.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Погибли несколько сотен человек. В результате ответных действий сил безопасности Мьянмы более полумиллиона рохинджа стали беженцами в соседней Бангладеш. Власти Мьянмы заявляют, что в районах компактного проживания рохинджа идет гуманитарная операция.