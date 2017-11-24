Киев не будет признавать дипломы о высшем образовании, выданные в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Киев не будет признавать дипломы о высшем образовании, выданные на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил в пятницу украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Дважды я встречался с международными гуманитарными организациями, на которых поднимался вопрос о возможности признания Украиной "дипломов" о высшем образовании, выдаваемых в так называемых ЛНР и ДНР… Украина не будет признавать бумажки, предоставляемые непонятными учреждениями в квази-образованиях", — написал Тука на своей странице в Facebook.

При этом он не исключает, что вопрос признания Киевом дипломов, выданных в ДНР и ЛНР, будет возникать и в дальнейшем, однако, по словам Туки, позиция украинских властей неизменна.

"Мы создали дополнительные условия для того, чтобы дети с неподконтрольных территорий имели возможность получать качественное высшее образование в учебных заведениях Украины",- добавил он.