В китайском цирке тигр откусил у пьяного пенсионера два пальца

ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Тигр в одном из китайских цирков откусил пожилому китайцу два пальца, после того как тот попытался скормить хищнику денежные банкноты, сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел в среду в провинции Хэнань.

По словам очевидца, 65-летний мужчина по фамилии Бай подошел к клетке со львом и тигром и попытался скормить им денежные банкноты. Лев взял деньги и начал жевать, однако тигр вцепился зубами в правую руку мужчине и не отпускал ее. На помощь к пострадавшему прибежали сотрудники цирка, которые отогнали животное металлическими прутьями.

"Он потерял сознание с кровоточащей рукой", — приводит издание слова очевидца. Как сообщила внучка пострадавшего, тигр полностью откусил мужчине средний палец и наполовину безымянный.

После инцидента мужчина был госпитализирован, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. По словам родственников, мужчина употреблял алкоголь перед тем, как пойти на представление.