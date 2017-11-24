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Актер Зеленский раскритиковал СБУ из-за запрета сериала "Сваты"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (412)
13:4224.11.2017
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© Фото : предоставлено компанией Universal Pictures RussiaВладимир Зеленский. Архивное фотоВладимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : предоставлено компанией Universal Pictures Russia

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Актер и комик Владимир Зеленский записал видеообращение к СБУ. Он раскритиковал идею возможного запрета показа сериала "Сваты" на Украине.

Актер Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ранее украинские СМИ сообщали, что сериал может не получить прокатное удостоверение из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова, которому СБУ запретила въезд в страну из-за посещения Крыма.

По словам Зеленского, между Добронравовым и людьми, работавшими над проектом "Сваты" последние пятнадцать лет, нет никакой связи.

"Если сейчас задача у СБУ и всех наших комитетов — просто забрать этот сериал у людей, так вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы", — сказал Зеленский на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Актер также посоветовал СБУ "заняться безопасностью", чтобы "можно было свободно пройти по улице", а не разбираться с сериалом, от которого "пока ни один человек не повесился".

"Если кому-то не нравится слово "сваты" — вам ближе слово "кумы" — вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами", — добавил он.

Актер Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На Украине раскритиковали Зеленского из-за обращения к СБУ
В СБУ на критику Зеленского ответили, что у ведомства нет полномочий запрещать фильмы или сериалы.Владимир Зеленский — известный украинский шоумен, киноактер, сценарист и комик. Он снялся в нескольких российских комедиях, таких как "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время", "Восемь лучших свиданий" и других.

Неуместные шутки

Ранее Зеленский не раз становился виновником скандала из-за неудачных шуток. Так, в октябре 2014 года, в украинской юмористической передаче "Вечерний квартал" он выступил со скетчем, где затронул тему авиакатастрофы малайзийского лайнера в Донбассе, в которой погибли 298 человек. Видеоролик с его выступлением появился на портале YouTube.

Зеленский изобразил сцену, в которой якобы пишет письмо родственникам в Россию, при этом глумясь над памятью жертв катастрофы Boeing. "Только не летите к нам самолетами — это опасно", — заявил он под смех зала.

"Безопаснее всего ехать на белых КамАЗах — они ходят регулярно, без опозданий", — добавил шоумен, намекая на российские гуманитарные конвои для Луганской и Донецкой областей.

Также, убеждая зрителей, что между украинскими радикалами и немецкими фашистами нет ничего общего, Зеленский изобразил нацистское приветствие и попросил "родственников" выслать ему книгу Адольфа Гитлера "Майн Кампф".

Кроме того, комик высмеивал главу Чечни Рамзан Кадырова. В своем телешоу Зеленский он прокомментировал видео плачущего российского политика: "Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разрушение памятника Ленину в Харькове".

Позднее выяснилось, что эти кадры были сняты в 2012 году, после молитвы. После этого Зеленский принес извинения за оскорбление чувств верующих.

В сентябре 2016 года он позволил себе сравнение Украины с порноактрисой: выступление Зеленского, в котором он спародировал президента Петра Порошенко и изобразил его попрошайкой, вызвала волну негодования. Запись выступления "Квартрала 95" в Юрмале опубликовали на странице коллектива в YouTube.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, комментируя выступление Зеленского, призвал запретить ему выступать на Украине.

Сергей Бабкин во время выступления. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Пусть нищенствует на зарубежных помойках… Призываю Киевский ювелирный завод и всех разорвать рекламные контракты с Зеленским и "95 кварталом", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Сам Зеленский отметил, что любит свою страну и что украинцы — "гордый народ, а не попрошайки".

"Суть проста этой репризы: достаточно брать кредиты, за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все гадкие дела, которые творим мы… Это шутка в поступках наших вершителей, нашей власти, а не в людях или не в нашей стране", — написал он.

Позднее "Квартал 95" заявил, что против коллектива ведется "заказная информационная кампания".

"Значит, кому-то это выгодно. Значит, кому-то нужно, чтобы мы молчали. Но с нами наши зрители. И никакие интернет-боты и политтехнологии не заставят нас молчать. Потому что мы говорим правду", — говорилось в заявлении, опубликованном на странице студии в Facebook.

Финансирование операции в Донбассе

Зеленский оказывался в центре скандалов не только из-за своих шуток.

Так, в феврале 2016 года депутат совета муниципального округа Якиманка Москвы Дмитрий Захаров попросил администрацию "Каро 11 Октябрь" отменить предпремьерный показ фильма "8 лучших свиданий" с Зеленским. Он пояснил, что актер "известен своими русофобскими взглядами".

С просьбой о запрете фильма также выступил депутат от КПРФ Сергей Обухов. Он направил запросы руководителям "Газпрома", "Газпром-медиа холдинга" и кинокомпании "Централ партнершип".

Обухов считает, что российские компании не могут поддерживать Зеленского, который "известен своей активной критикой политики России в отношении Украины, и многократно подчеркивал, что не признает волеизъявление жителей Крыма".

Он, ссылаясь на украинские СМИ, отметил, что руководимая Зеленским студия "Квартал 95" перечислила "миллион гривен в поддержку операции против жителей Донбасса".

Певица Светлана Лобода. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В свою очередь в пресс-службе дистрибьютора фильма, компании "Централ партнершип", сообщили, что отменять премьеру не намерены. В Министерстве культуры также выступили против запрета картины. Глава ведомства Владимир Мединский высказался против этого предложения, добавив, что российское Минкультуры не участвует "в синхронном абсурде".

Кроме того, в марте 2016 года депутаты Михаил Дегтярев и Александр Курдюмов обратились в СК с просьбой определить степень участия Зеленского в финансировании операции в Донбассе.

Они также попросили проверить выступления Зеленского на Украине. Речь шла о выступлениях перед украинскими военными и бойцами нацбатальонов около Мариуполя и Крамоторска в 2014 году. Ссылались парламентарии в запросе на видеозаписи на интернет-порталах.

Кроме того, депутаты обратились к главе МИД Сергею Лаврову с просьбой запретить актеру въезд в Россию.

В ответ министр заявил, что Москва не должна уподобляться Киеву и вводить "черные списки" и ограничения в отношении деятелей культуры Украины. Лавров добавил, что российские продюсеры и киноиндустрия должны учитывать "недружественные выпады" в адрес России иностранных исполнителей при осуществлении с ними культурных проектов.

"Рассчитываем, что неоднозначные высказывания Зеленского относительно конфликта на юго-востоке Украины будут впредь учитываться представителями российской киноиндустрии и продюсерского сообщества", — заявил глава МИД.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Юрий Смольянов
С Лавровым можно поспорить Уж если украинская сторона без стеснения вводит так называемые черные списки, то и с нашей стороны должен быть зеркальный ответ. В противном случае и на Красной площади возле Кремля появятся те, кто ставит своей задачей снос российского руководства и втягивание страны в хаос...
13:59
24.11.2017
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