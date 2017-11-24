Глава МИД Японии: закупка ПРО США не угрожает отношениям с Москвой

Министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 ноября 2017

Министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 24 ноября 2017

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Закупка Японией американской системы ПРО не является угрозой российско-японским отношениям, заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Это по отношению угрозы со стороны КНДР, и это отнюдь не станет угрозой в японо-российских отношениях", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Закупаемая Японией и управляемая Японией система противоракетной обороны. Я готов вести переговоры и консультации по этому вопросу на площадке переговоров по вопросам безопасности между Японией и Россией. Но я повторюсь, я не считаю, что это является угрозой нашим двусторонним отношениям", — добавил он.