Египетские военные ликвидировали двух террористов на Синайском полуострове

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта в ходе спецоперации ликвидировали двух особо опасных террористов, говорится в распространенном заявлении ВС Египта.

Сообщается, что операция проводилась в центре Синайского полуострова. Ликвидированы несколько транспортных средств, убежищ боевиков, где находилось оружие и взрывчатые вещества.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на Синайском полуострове, где в труднодоступных районах, главным образом на севере Синая, обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.