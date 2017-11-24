В Иране при землетрясении пострадали более 30 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 36 человек пострадали в результате землетрясения на западе Ирана, передает агентство Tasnim со ссылкой на провинциальную службу по кризисных ситуациям.

По его данным, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в пятницу в провинции Лорестан на глубине 10 километров окрестностях города Боруджерд. По предварительным данным, нескольким жилым домам землетрясение нанесло частичный ущерб, отмечает телеканал IRIB.

"В результате землетрясения, которое произошло сегодня утром, пострадали 36 человек", — сообщил представитель службы по кризисных ситуациям провинции Реза Арьяи.

По его словам, люди получили травмы в тот момент, когда пытались покинуть свои дома. После этого их доставили в больницу, где только двое остаются под присмотром врачей, остальные же после оказанной им медицинской помощи были отпущены.

В середине ноября в соседней с Лорестаном провинции Керманшах произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого погибли более 400 человек. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.