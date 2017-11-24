СНБО Украины поручил производителям делать ракеты лучше российских

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил производителям делать украинские ракеты лучше, чем их делают в России, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Именно производство украинских ракет, которые по своим характеристикам должны быть лучше, чем российские аналоги — это то задание, которое СНБО поставило перед нашими производителями. Четко, последовательно эта задача выполняется", — сказал Турчинов на выставке вооружений во время общения с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

Он пообещал, что "в ближайшее время все уникальное технологическое оборудование начнет производить серийно корпуса ракет, и эти ракеты надежно защитят Украину". Он добавил, что эта технологическая линия обеспечит производство ракет для реактивных систем залпового огня калибром от 300 миллиметров и больше.