В индийском штате Уттар-Прадеш поезд сошел с рельсов

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще девять получили ранения в результате схода с рельсов скоростного поезда в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию.

Согласно данным полиции, авария произошла примерно в 4.14 утра пятницы (1.34 мск) в районе железнодорожной станции Маникпур. Поезд следовал из Гоа в город Патна. Отмечается, что в общей сложности с рельсов сошли 13 вагонов. После крушения движение поездов было остановлено на маршруте Патна-Аллахабад.

Министр железнодорожного транспорта Индии Пиюш Гоял распорядился выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавших в результате инцидента. Таким образом, родные погибших получат 500 тысяч рупий, семьи серьезно пострадавших — 100 тысяч, а родственники легко раненых — по 50 тысяч.

"Операция по оказанию чрезвычайной помощи пострадавшим началась немедленно. Идет проверка по факту схода скоростного поездка Vasco Da Gama в Маникпуре, штат Уттар-Прадеш. Выражаю соболезнования семьям погибших", — написал министр в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Также, как передает NDTV, спустя несколько часов после данного происшествия 14 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в районе города Каттак, штат Орисса. Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Immediate rescue and relief operations started and an inquiry ordered into the derailment of Vasco De Gama — Patna Express at Manikpur, UP. My sincere condolences to the families of the deceased. pic.twitter.com/DJDbt5qkEa — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 24 ноября 2017 г.

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