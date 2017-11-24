ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Задержанных в Луганске агентов украинской разведки подозревают в подготовке покушений на руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявили журналистам в Министерстве госбезопасности ДНР.
Часть группы задержали в Донецке после попытки покушения на вице-премьера ДНР Александра Тимофеева. В ведомстве подчеркнули, что эта группа была не единственной, которую курировала военная разведка ВСУ.
"В связи с этим было принято решение о проведении совместной спецоперации по обезвреживанию второй группы диверсантов, действовавших на территории республик", — рассказали в МГБ.
Расследование продолжается, силовики ищут возможных сообщников диверсантов.