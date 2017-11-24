Турция примет участие в учениях НАТО в Эгейском море

АНКАРА, 24 ноя — РИА Новости. ВВС и ВМС Турции будут участвовать в учениях НАТО NUSRET-2017, которые пройдут с 24 ноября по 3 декабря в Саросском заливе в северной части Эгейского моря, говорится в сообщении турецкого генштаба

"В Саросском заливе 24 ноября — 3 декабря пройдут совместные со странами-членами НАТО учения NUSRET-2017 с участием военно-морских и военно-воздушных сил. Цель учений — работа с минными заграждениями и отработка взаимодействия в ходе этих операций между военными разных стран", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Отмечается, что в учениях примут участие ВС Турции, Великобритании, Италии, Греции, Болгарии, а наблюдать за ними будут представители Азербайджана, Алжира, Катара, Румынии, Словении и Туркмении.