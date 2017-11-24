Турчинов не видит оснований для задержки поставок летального оружия из США

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил в пятницу, что не видит оснований для затягивания поставок летального оружия из США на Украину.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что США продолжают рассматривать вопрос предоставления Киеву летального оружия.

"Я уверен, что нет сегодня объяснений и оснований, почему наши стратегические партнеры затягивают вопрос военно-технического сотрудничества, в том числе вопросы поставок и производства современного летального оружия… Надеюсь, что это (предоставление Киеву летального оружия — ред.) состоится", — сказал Турчинов журналистам во время посещения выставки вооружения. Его выступление транслировали украинские телеканалы.

Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии. Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против снабжения Киева оружием выступают и большинство европейских политиков.