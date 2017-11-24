Крупнейший украинский авиаперевозчик рассказал о российском направлении

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Какого-либо прогресса в вопросе возобновления авиасообщения между Украиной и Россией пока нет, заявил глава крупнейшего украинского авиаперевозчика "МАУ" Юрий Мирошников в пятницу на пресс-конференции.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что Россия по-прежнему открыта к диалогу с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами, но новых контактов нет.

"Подвижек нет. Это действительно серьезная проблема. Должен сказать, что эта проблема существенным образом ухудшает транзитный потенциал Украины и ослабляет конкурентоспособность и транзитные преимущества киевского аэропорта Борисполя как хаба",- заявил Мирошников, отвечая на вопрос, есть ли подвижки в вопросе возобновления авиасообщения между Украиной и РФ.

С 25 октября 2015 года действует запрет на полеты на Украину российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ российская сторона как "зеркальную меру" ввела с 25 октября запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России.