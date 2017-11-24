Источник рассказал об итоговой декларации саммита "Восточного партнерства"

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Декларация по итогам саммита "Восточного партнерства" в пятницу в Брюсселе ограничивается оценкой прогресса, достигнутого странами-партнерами на пути политического и экономического сближения с Евросоюзом, сообщил РИА Новости дипломатический источник в административной столице ЕС.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

"Согласно той информации, которой я располагаю, итоговая декларация ограничивается оценкой усилий стран-партнеров на пути политического и экономического сближения с ЕС, а также их вклада в обеспечение мира в регионе", — сказал собеседник агентства.

Ранее высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что страны-члены сообщества не пришли к консенсусу в вопросе упоминания в декларации саммита перспектив вступления в сообщество Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.