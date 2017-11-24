Соцсети высмеяли польского лидера правящей партии за чтение "Атласа котов"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Трансляция заседания сейма Польши, в котором сегодня будут обсуждаться вызвавшие споры в стране и в Евросоюзе законы о Верховном суде и Национальном судебном совете, привели к насмешкам интернет-пользователей над лидером правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским. Камеры зафиксировали, как политик во время заседания вместо того, чтобы слушать выступления депутатов, читает "Атлас котов".

Качиньский, известный своей симпатией к кошкам, внимательно изучал приложение к пятничному выпуску журнала Fakt о домашних и диких кошках. При это сидевший рядом с ним вице-спикер сейма Рышард Терлецкий также не обращал внимания на происходящее на трибуне нижней палаты парламента, увлеченно изучая мобильный телефон и демонстрируя его Качиньскому.

Отношение Качиньского к кошкам неоднократно становилось поводом для насмешек над политиком. Так, в Польше выходит сатирический сериал "Ухо председателя", одним из важных персонажей которого является кот. В прошлый раз тема котов активно обсуждалась во время массовых акций протеста против судебной реформы летом 2017 года, когда участники манифестаций пришли к дому Качиньского в Варшаве, чтобы выразить свое недовольство планами властей. Политик общаться с протестующими не стал, однако на них обратил внимание кот председателя партии, который долгое время наблюдал за активистами из окна.