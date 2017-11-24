Саргсян считает достижением сотрудничество России и США в ОБСЕ по Карабаху

ЕРЕВАН, 24 ноя — РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян считает достижением сотрудничество России и США в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

Об этом глава армянского государства заявил в Брюсселе в интервью армянской службе Радио Свобода, отвечая на вопрос, можно ли считать предстоящее соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС альтернативным направлением в деле обеспечения безопасности Армении.

"Знаете, здесь слово "альтернативное" — неверное, особенно учитывая то обстоятельство, что мнения сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно США и России, по основным вызовам, угрожающим нашей безопасности, созвучно. И это (МГ ОБСЕ – ред.) одно из тех уникальных мест, где они, как заявляют, что полностью сотрудничают. Это, конечно, для нас достижение", — сказал изданию Саргсян.

Он также добавил, что, будучи почти 10 лет президентом и до этого занимая различные должности, никогда не слышал и "полуслова" упрека за сотрудничество Армении с ЕС.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.