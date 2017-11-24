Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве

ХАРАРЕ, 24 ноя — РИА Новости. Эммерсон Мнангагва принес присягу, поклялся на Библии и официально вступил в должность президента Зимбабве, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прошла на Национальном спортивном стадионе в Хараре в присутствии многих тысяч зрителей, которые несколько раз заглушали овациями речь новоиспеченного президента.

После того как 75-летний Мнангагва прочел присягу, на него надели ленту цветов национального флага и официально объявили президентом.

Затем прозвучал гимн Зимбабве, а военные сделали около 20 залпов из орудий в честь нового главы государства.

Военные также организовали небольшой авиапарад — над стадионом пролетели четыре вертолета и самолета. Публика встретила их восторженными аплодисментами.

Сразу после вступления нового президента в должность на верность ему присягнули главнокомандующий войсками обороны Зимбабве Константино Чивенга и другие военачальники, а также начальник полиции, которого публика освистала и призывала уйти в отставку.

В начале ноября президент Роберт Мугабе уволил Мнангагву с поста первого вице-президента. Как писали СМИ, что на такой шаг Мугабе пошел под влиянием своей супруги Грейс, которая обвиняла Мнангагву в подготовке военного переворота. Она якобы рассчитывала, что после мужа сама займет высший государственный пост, а в Мнангагве, пользовавшемся авторитетом у военных и населения, видела прямого конкурента.

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi Биография Эммерсона Мнангагвы

После отставки Мнангагва покинул Зимбабве, заявив, что опасается за безопасность своей семьи и за собственную жизнь.

Однако увольнение первого вице-президента вызвало возмущение у военных, и в результате это вылилось в государственный переворот. Парламент объявил Мугабе импичмент, и тот был вынужден уйти в отставку после 37 лет правления.