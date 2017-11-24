СМИ узнали о смене пограничников в КНДР из-за побега военного в Южную Корею

ТОКИО, 24 ноя — РИА Новости. Разведка Южной Кореи полагает, что КНДР могла сменить весь состав пограничников в районе приграничного комплекса Пханмунджом в демилитаризованной зоне (ДМЗ) после инцидента с побегом северокорейского военнослужащего на южнокорейскую территорию.

Как сообщают агентство Ренхап и телеканал KBS, не исключается также, что к командирам взвода, в котором служил беглый северокорейский солдат, а также к ответственным за данный участок приграничной территории высокопоставленным военным "были применены определенного вида наказания".

Инцидент произошел 13 ноября. Военнослужащий из КНДР был доставлен в больницу Южной Кореи, после того как получил огнестрельное ранение при попытке бежать на южнокорейскую территорию. По информации источников в южнокорейских военных кругах, беглый солдат приехал к приграничному комплексу Пханмунджом на угнанном автомобиле, но так как транспортное средство застряло в яме, он выбежал из автомобиля и пересек границу пешком. При попытке бегства северокорейский военнослужащий получил пять пулевых ранений. Все выстрелы были произведены со стороны КНДР.

В настоящее время беглый солдат пришел в себя, но его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Его пребывание в южнокорейской больнице, по предварительным расчетам, обойдется в 100 миллионов южнокорейских вон (около 92,3 тысячи долларов), однако решения о том, кто именно должен будет покрыть расходы на лечение северокорейского военнослужащего пока не принято.

Представители южнокорейского министерства по делам объединения Кореи, в свою очередь, подчеркнули, что на решение об уплате счета из больницы не повлияет тот факт, располагает ли беглый солдат секретной информацией о КНДР или нет.