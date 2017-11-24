Новый лидер Зимбабве вряд ли изменит страну, заявили в оппозиции

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Эммерсон Мнангагва, который будет занимать пост главы Зимбабве до следующих выборов, вряд ли совершит какие-то кардинальные изменения, так как он мало чем отличается от бывшего президента страны Роберта Мугабе, заявил РИА Новости лидер оппозиционной партии ZimFirst (Zimbabwe People First Party) Максвелл Зеб Шумба.

Бывший вице-президент Зимбабве Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, будет занимать эту должность до следующих выборов в августе 2018 года. Инаугурация Мнангагвы состоится в пятницу.

"Мы видим по его поведению, что он, скорее всего, не отличается от Мугабе, поскольку они работали вместе в одной партии еще вчера. Поэтому, даже если он и способен к переменам, я думаю, он это сделает только для того, чтобы обеспечить себе победу на выборах и править еще пять лет", — заявил Шумба, который также планирует участвовать в президентских выборах в 2018 году.

По его словам, неясно, повлечет ли за собой замена Мугабе на Мнангагву перемены в стране. "То, что мы видим сейчас, это идеи Мугабе, которые привели к 37 годам упадка – и Эммерсон был частью этого. Какова роль Эммерсона в этом? Мы не знаем", — отметил политик.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.

Мугабе отказывался уходить в отставку добровольно, однако во вторник все же объявил о своей отставке, после того как правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте.