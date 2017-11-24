БЕРЛИН, 24 ноя – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на саммите "Восточного партнерства" будет обсуждаться ситуация на востоке Украины.

Саммит "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе в пятницу.

Меркель подчеркнула, что отношения с восточными соседями имеют для Евросоюза большое значение.

"В особенности с президентом (Украины Петром) Порошенко мы, конечно, обсудим конфликт на Украине и посмотрим, можно ли в этом сложном конфликте достичь хотя бы небольшого прогресса", — сказала Меркель, прибыв на саммит.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом, как подчеркивается в Брюсселе, участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.