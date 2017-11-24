На Украине заявили о выдворении "доверенного лица" Кадырова

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины принудительно вернула в Россию "доверенное лицо" главы Чечни Рамзана Кадырова с паспортом гражданина РФ, сообщает пресс-служба СБ Украины в пятницу.

"Служба безопасности Украины получила информацию о незаконном пребывании в Украине гражданина Российской Федерации, который в течение длительного времени был доверенным лицом и отвечал за реализацию в нашей стране политики президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили имя и фамилию выдворенного в Россию гражданина РФ. По данным СБ Украины, после "майдана" этот человек покинул территорию Украины и находился в Грозном, а в конце сентября вернулся на Украину, "используя новый паспорт гражданина РФ, с измененными установочными данными".

В ведомстве также отметили, что выдворенный ими гражданин РФ собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чечни, которые принимали участие в проведении военной операции на территории Донецкой и Луганской областей.

"Поскольку действия иностранца угрожали национальной безопасности Украины — он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, осуществляя пересечение государственной границы Украины и находясь на территории нашего государства с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, в отношении него было принято решение о принудительном возвращения в Россию", — отметили в СБ Украины.