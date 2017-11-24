В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.1% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

50.1% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.8% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о концентрации техники украинских силовиков на мариупольском и горловском направлениях в Донбассе и не исключает в связи с этим провокаций.

"Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение вооружений и военной техники противника на мариупольском и горловском направлениях. В связи с чем мы не исключаем более крупных провокаций в данных районах", — заявил Басурин журналистам.