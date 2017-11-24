Адмирал рассказал, когда российские водолазы приступят к поиску "Сан-Хуана"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Специалисты 328-го отряда ВМФ России смогут развернуть аварийно-спасательные средства и приступить к поиску аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" примерно через сутки после вылета из Санкт-Петербурга, заявил РИА Новости в пятницу бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела военно-транспортным самолетом Ан-124 из Петербурга в Аргентину для участия в поиске подводной лодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники, а также водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан первого ранга Сергей Башмаков.

"Флотские специалисты 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда смогут развернуть доставленные по воздуху средства и приступить к поиску "Сан-Хуана" примерно через сутки", — сказал Валуев.

Он отметил высокий уровень подготовки российских специалистов и их практический опыт, полученный в ходе многочисленных тренировок по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

"Подготовка и опыт наших специалистов позволяют надеяться на то, что их участие в операции даст положительный результат. Если не удастся спасти аргентинских подводников, то хотя бы обнаружить совместными усилиями их место нахождения необходимо", — считает российский адмирал.

"От всей души желаю успеха нашим спасателям", — добавил Валуев.

Направить в Аргентину помощь Минобороны накануне поручил президент Владимир Путин. По информации МИД Аргентины, РФ стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции.

Минобороны России сообщило в четверг, что глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с аргентинским коллегой, договорившись о направлении самолетом военно-транспортной авиации мобильной группы специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России. Отряд, дислоцируемый в Ломоносове Ленинградской области, выполняет наиболее сложные аварийно-спасательные, судоподъемные и подводно-технические работы, а также обучает экипажи подводных лодок выходу на поверхность в случае аварии.

Находящийся на борту cамолета Ан-124 "Руслан" комплекс телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера Плюс" предназначен для поиска и обследования аварийных и затонувших объектов, выполнения широкого спектра подводно-технических работ как самостоятельно, так и совместно с водолазами и обитаемыми подводными аппаратами на глубинах до одного километра.

Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 моряка, она располагала запасом кислорода на шесть дней. В момент последнего выхода на связь экипаж сообщил об аварии.